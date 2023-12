Diritto all'oblio oncologico, come funziona la legge

Dopo l'ok arrivato in Senato, il ddl contro le discriminazioni subite da chi è stato malato di cancro diventa legge. Il testo sbarra la strada alla richiesta di informazioni su una pregressa patologia oncologica in vari ambiti, come i percorsi di adozione. Norme simili sono già in vigore in Francia, Portogallo, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi