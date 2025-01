Leica ha lanciato sul mercato il mini proiettore Cine Play 1, prodotto di fascia alta dedicato agli amanti del cinema, a chi cerca il massimo dell'esperienza visiva tra le mura domestiche. In casa Leica hanno puntato anche sul design, molto raffinato con materiali pregiati che rendono Cine Play 1 anche un oggetto di arredo. Abbiamo avuto modo di vederlo in anteprima a Milano. In attesa di provarlo, ecco le nostre impressioni

(di Giovanni Mirenna)