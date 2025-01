Neonato morto in culla termica a Bari, parroco ascoltato in Procura

È stato ascoltato per diverse ore in Procura don Antonio Ruccia, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Bari, a seguito della morte del neonato nella "culla della vita" adiacente alla chiesa il 2 gennaio scorso. Il sacerdote è stato interrogato dal procuratore aggiunto Ciro Angellilis e dal sostituto Angela Morea. Al centro delle indagini c’è il malfunzionamento del sistema di allarme della culla termica, che avrebbe dovuto segnalare la presenza del neonato e avvisare il parroco. Secondo quanto riferito da don Antonio, che la mattina del 2 gennaio si trovava a Roma, quel giorno non avrebbe ricevuto alcun allarme sul suo cellulare, sebbene il dispositivo sia progettato per attivarsi automaticamente in caso di rilevamento di peso o movimento. La culla, infatti, è dotata di un sistema che accende il riscaldamento, attiva una telecamera e invia una chiamata al telefono del sacerdote, ma nessuna di queste azioni è avvenuta la mattina del ritrovamento del bambino. L'ipotesi di reato per cui la Procura sta indagando è al momento quella di abbandono di minore, con l'aggravante della morte, anche se gli inquirenti non escludono che l'indagine possa evolversi in altre direzioni.