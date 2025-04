Donna morta in dirupo a Ischia nel 2024, per il pm è femminicidio

La vicenda riguarda Marta Maria Ohryzko, 32enne ucraina morta il 13 luglio 2024 in località Vatoliere di Ischia. Secondo carabinieri e Procura di Napoli, la donna si sarebbe fratturata la caviglia cadendo in un dirupo nel quale il compagno l’avrebbe raggiunta non per prestarle soccorso ma per sferrarle un pugno nell'occhio prima di soffocarla, tappandole naso e bocca con una mano

Potrebbe esserci una svolta significativa nelle indagini legate alla morte di Marta Maria Ohryzko, la 32enne ucraina morta il 13 luglio 2024 in località Vatoliere di Ischia. Secondo carabinieri e Procura di Napoli, la donna si sarebbe fratturata la caviglia cadendo in un dirupo nel quale il compagno l’avrebbe raggiunta non per prestarle soccorso ma per sferrarle un pugno nell'occhio prima di soffocarla, tappandole naso e bocca con una mano. La 32enne sarebbe dunque stata vittima di un femminicidio, stando alle ricostruzioni del pm Alfredo Gagliardi della IV sezione coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, che concentra nuovamente l’accusa sul compagno 41enne della donna, Ilia Batrakov, già detenuto per la vicenda e a cui ora viene contestato l'omicidio volontario pluriaggravato.