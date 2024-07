Ischia, fermato per maltrattamenti il convivente dell'ucraina morta

Trovate lesioni che potrebbero essere frutto di percosse

Marta Maria Ohryzko, 33enne, era stata ritrovata morta domenica mattina dai carabinieri della stazione di Barano nella zona del Vatoliere, in una scarpata a poca distanza dalla roulotte in cui abitava col suo convivente che aveva avvisato le forze dell'ordine della scomparsa. Gli inquirenti avevano interrogato l'uomo a lungo in caserma, poi è arrivato l'ordine di fermo per il russo accusato di maltrattamenti. Sul corpo della donna sono state trovate lesioni che potrebbero essere frutto della caduta ma anche di percosse precedenti. Le indagini sul caso sono ancora in pieno svolgimento. Quello che si sa è che la donna è morta dopo un'agonia durata ore, durante le quali, malgrado ferita, ha chiesto aiuto via telefono - con messaggi in chat e telefonate - tutte ignorate dal compagno.