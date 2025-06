Allianz Direct e il progetto contro lo spreco alimentare

La compagnia diretta del Gruppo Allianz e tra i leader nell’assicurazione online ha deciso di dedicare 7 giornate di lavoro dei propri dipendenti, organizzati in team, per contribuire all’attività di RECUP APS, presente stabilmente dal 2020 all’interno dell’Ortomercato di Milano con propri volontari

Allianz, da sempre attenta alla sostenibilità e alla responsabilità d’impresa, mantiene il suo l’impegno verso la protezione ambientale e sociale, coinvolgendo tutti i dipendenti in un’iniziativa volta a contrastare lo spreco alimentare.

Il progetto di quest’anno è “Iniziamo dalla frutta”, un modo costruttivo per aiutare l’associazione RECUP a recuperare prodotti ortofrutticoli invenduti, selezionarli e distribuirli, tramite le associazioni coinvolte, alle persone che ne hanno bisogno.



Dopo l’iniziativa green del 2024 che ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte degli studenti delle scuole superiori italiane, quest’anno Allianz Direct, la compagnia diretta del Gruppo Allianz e tra i leader nell’assicurazione online, ha deciso di dedicare complessivamente 7 giornate di lavoro dei propri dipendenti, organizzati in team, per contribuire all’attività di RECUP APS, presente stabilmente dal 2020 all’interno dell’Ortomercato di Milano con propri volontari.



Come sempre in Allianz Direct, tra i team in azione si crea una sfida stimolante: selezionare il maggior volume di prodotti ortofrutticoli, risparmiare la maggior quota di CO2 e di acqua, aiutando il numero di persone bisognose maggiore possibile. Sono tutti indicatori misurabili scientificamente, grazie ad un algoritmo impostato dall’Università Statale di Milano ed è sorprendente scoprire quanta merce resta invenduta e destinata ad essere buttata ogni giorno e quanto, con questa attività, si può influire sul benessere delle persone.



“Il plauso della comunità dei teenager è motivo di soddisfazione ed orgoglio per Allianz Direct” dichiara Alessandra Valentini, CEO di Allianz Direct Italia. “La protezione del futuro delle nuove generazioni è un obiettivo comune che ci conferma di aver intrapreso la strada giusta. Per questo motivo abbiamo lanciato quest’anno Iniziamo dalla frutta, e abbiamo ottenuto un’altra grande prova di partecipazione energica e consapevole da parte dei nostri colleghi. Contribuire personalmente ed attivamente ad azioni concrete di sostenibilità ci rende più forti nei nostri valori e rafforza il senso di appartenenza e la relazione interpersonale al nostro interno”.