Serie A, Monza-Cagliari 1-2. Ora in campo Lecce-Genoa

Dopo i tre match di ieri, la 19^ giornata di campionato prosegue oggi con altre quattro partite. Nel primo pomeriggio i sardi hanno vinto in trasferta in Brianza. Adesso in corso la sfida tra salentini e liguri. Alle 18 tocca a Torino-Parma mentre in serata c’è l’attesa stracittadina Roma-Lazio. Assenti per la Supercoppa italiana Milan, Inter, Atalanta e Juventus

Assenti per la Supercoppa italiana Milan, Inter, Atalanta e Juventus, la 19^ giornata del campionato di Serie A è iniziata ieri con tre match . Il Venezia ha pareggiato 1-1 con l'Empoli, il Napoli ha battuto la Fiorentina al Franchi per 3-0, mentre Verona-Udinese è finita 0-0 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Oggi il calendario prosegue con le restanti quattro partite: nel lunch match Monza-Cagliari, i sardi hanno vinto 2-1 in trasferta e in rimonta. Si prosegue con Lecce-Genoa (ora in corso), Torino-Parma (ore 18) e il derby Roma-Lazio (ore 20.45).

Monza-Cagliari, la cronaca della partita

Il match entra subito nel vivo: nei primi minuti il Cagliari colpisce un palo con Felici e poco dopo, sul ribaltamento di fronte, un tocco di mano in area di Makombou viene punito con il rigore. Dal dischetto Caprari non sbaglia e porta avanti il Monza al sesto minuto. Al 22esimo gli ospiti pareggiano con un tiro all’incrocio dei pali di Zortea. Nella ripresa, al minuto 56, i sardi la ribaltano: Obert serve Piccoli che realizza. Qualche minuto dopo il Monza si ritrova in 10 uomini per il rosso a D'Ambrosio, segnalato dal Var, per un fallo di reazione su Mina. In pieno recupero Cagliari vicino al tris con il palo colpito da Lapadula. E poco dopo Birindelli sfiora il pareggio con un tiro cross che Scuffet mette in angolo. Ma il risultato non cambia più.

Il tabellino di Monza-Cagliari 1-2

Gol: nel pt rig. 6’ Caprari (M), 22' Zortea (C), nel st 11' Piccoli (C)

MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Bondo (30' st Akpa Akpro), Sensi (9' st Bianco), Pereira (30' st Maldini); Ciurria, Caprari (39' st Martins); Mota (9' st Djuric). All.: Bocchetti

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina (22' st Palomino), Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou (39' st Marin), Adopo, Felici (30' st Augello); Viola (39' st Pavoletti); Piccoli (30' st Lapadula). All.: Nicola

Espulsi: D'Ambrosio 17' st per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Bondo, Piccoli per gioco falloso, Mina, Bianco per comportamento non regolamentare.