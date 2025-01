Supercoppa italiana, Inter-Atalanta 0-0. Il risultato IN DIRETTA

Niente minuto di silenzio a Riad

La Lega di A ha fatto sapere intanto che il minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi viene osservato solo in Italia e non a Riad. Una decisione, viene spiegato, presa nel rispetto della memoria di Agroppi e per evitare i fischi allo stadio, dal momento che per i costumi locali il minuto di silenzio per i morti è ritenuto offensivo e osservarlo sarebbe stato visto come una provocazione. E i possibili fischi una mancanza di rispetto nei confronti di Agroppi. Un anno fa proprio in Supercoppa, nel secondo tempo della finale, il minuto di raccoglimento per Gigi Riva appena scomparso fu coperto dai fischi del pubblico. Lo stesso accadde qualche giorno prima, sempre a Riad, prima della semifinale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Atletico, quando vi furono fischi e mugugni del pubblico durante l'omaggio disposto per Franz Beckenbauer.