Mondiale per Club, il sorteggio dei gironi per Inter e Juventus

Le 32 squadre vengono divise in 8 gironi da 4, con le prime due che passeranno al turno successivo. Le due italiane sono entrambe in seconda fascia. La prima edizione dell'evento calcistico Fifa, che debutterà l'estate prossima negli Usa, vedrà impegnate formazioni provenienti da tutti i continenti

Nasce oggi, con il sorteggio dei gironi, la prima edizione del Mondiale per club. L’evento calcistico che debutterà nel 2025 negli Usa, vedrà impegnate 32 squadre tra le più forti del mondo e provenienti da tutti i continenti, chiamate a sfidarsi in un'inedita formula che impegnerà tutti per un mese, in piena estate. Inter e Juventus sono le due formazioni italiane incluse nel gruppo di partecipanti sulla base del ranking mondiale. A Miami è in corso A la cerimonia in cui le squadre di Inzaghi e Motta conosceranno le loro rivali nel torneo.

Le fasce Le 32 squadre saranno divise in 8 gironi da 4, con le prime due che passeranno al turno successivo. Sono già state svelate le fasce in vista del sorteggio: Inter e Juventus sono entrambe in seconda fascia. In prima fascia ci sono Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. In seconda ecco Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus e Salisburgo. In terza fascia ci sono Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors e Botafogo. Infine in quarta fascia si trovano Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City e Inter Miami.

La formula Nessuno potrà avere due squadre della stessa confederazione tranne l'Uefa, che avendo 12 squadre dovrà contemplare quattro gruppi con due europee ciascuno. Passano le prime due, e poi qualificazione diretta a partire dagli ottavi. La partita inaugurale è prevista all'Hard Rock Stadium di Miami il 15 giugno, la finale al MetLife di New York il 13 luglio. In tutto 12 città e gli stadi (10 sulla costa est, 2 sulla ovest), compresa Pasadena, dove l'Italia perse ai rigori col Brasile la finale di Usa '94. Cifre ufficiali non sono state diffuse, ma si calcola che la Fifa possa ricavare 2 miliardi dalla prima edizione. Secondo indiscrezioni del Times, Infantino sarebbe pronto ad assicurare 600 milioni di euro di montepremi per la sola partecipazione (quindi circa 18 a squadra).