Ancelotti: "Real Madrid fuori da Mondiale Club? Mie parole travisate"

L'allenatore campione d'Europa coi Blancos corregge il tiro dopo l'intervista a "Il Giornale", dove si riportava l'intenzione di non partecipare a quel torneo. "Nulla è più lontano dai miei interessi che rifiutare la possibilità di disputare un torneo che considero possa essere una grande opportunità per continuare a vincere grandi titoli con il Real Madrid". La società con un comunicato aveva confermato la parteciazione del club alla competizione

"Le mie parole non sono state interpretate nel modo in cui avrei voluto. Non c'è niente di più lontano dal mio interesse che rifiutare di prendere parte a un torneo che considero una grande opportunità per continuare a lottare per grandi trofei assieme al Real". Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid campione d'Europa, corregge il tiro dopo le dichiarazioni, secondo lui travisate, riportate nell'intervista al il Giornale.

L'intervista incriminata

"Il Real Madrid al Mondiale per Club? La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito". Ecco cosa riportava l'intervista a 'Il Giornale' dove Carlo Ancelotti parlava del Mondiale per Club, che dovrebbe partire nella formula innovativa nell'estate del 2025.

Il comunicato del Real

Il club spagnolo aveva poi smentito l'intervista del suo coach, ribadendo che i Blancos parteciperanno al Mondiale per Club della Fifa. Il club ha pubblicato un comunicato con il quale ha, di fatto, smentito le parole con le quali, in un'intervista, l'allenatore, Carlo Ancelotti, aveva escluso una partecipazione del Real. "Il Real Madrid comunica che in nessun momento ha parlato della propria partecipazione nel nuovo Mondiale per Club che organizza la Fifa nella stagione 2024-25. Pertanto, il club disputerà come previsto questa competizione ufficiale che affronteremo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per tornare a far sognare i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo con un nuovo titolo".