Serie A, Empoli-Torino 0-1: decide un gol di Adams

La 16esima giornata del campionato di Serie A si è aperta questa sera con l’anticipo tra Empoli e Torino. Allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, i granata vincono in trasferta per 1-0 con un gol di Adams da centrocampo ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il programma prosegue domani con altre tre partite: alle 15 c’è Cagliari-Atalanta, alle 18 Udinese-Napoli e alle 20.45 Juventus-Venezia. Domenica si parte alle ore 12:30 con Lecce-Monza, alle 15 si disputano Bologna-Fiorentina e Parma-Verona. Alle 18 tocca a Como-Roma mentre in serata, alle 20.45 si gioca Milan-Genoa. Questo turno si chiuderà lunedì 16 dicembre con il posticipo serale Lazio-Inter alle ore 20.45.

Empoli-Torino, la cronaca della partita

Primo tempo senza gol ma con tante occasioni. L’Empoli ci prova con Gyasi, Anjorin e Colombo. Viene anche annullato un gol a Ismajli per un fallo di Maleh sul portiere Milinkovic-Savic. Intorno alla mezz’ora però il Torino cresce e impegna Vasquez che compie due grandi parate su colpi di testa di Ricci e Sanabria. A inizio ripresa grande chance per Cacace che da pochi passi non riesce a trovare la porta. Il match si sblocca al minuto 70 con un gol bellissimo di Adams da centrocampo: l’attaccante granata vede Vasquez fuori dai pali e lo batte con una traiettoria perfetta. Nel finale espulso per proteste De Sciglio, direttamente dalla panchina. Ma il risultato non cambia più.

Il tabellino di Empoli-Torino 0-1

Gol: nel st 25' Adams

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez, Goglichidze (44' st Konaté), Ismajli, Viti, Gyasi, Anjorin (29' st Grassi), Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace (29' st Ekong); Colombo (35' Sambia). All.: D'Aversa

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz (29' st Dembele), Coco, Masina; Pedersen (38' st Lazaro), Linetty, Ricci, Gineitis (1' st Vlasic), Sosa; Karamoh (18' st Njie), Sanabria (18' st Adams). All.: Vanoli

Espulsi: De Sciglio dalla panchina per proteste. Ammoniti: Masina, Coco, Grassi per gioco falloso, Pezzella e Pedersen per comportamento non regolamentare.