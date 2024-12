Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0: gol di Cataldi, con dedica a Bove

La cronaca di Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina batte 1-0 il Cagliari. Il gol della vittoria arriva al 24’: sponda spalle alla porta di Beltran, Cataldi dal limite dell’area calcia di destro e supera Sherri. Il centrocampista viola dedica la rete a Bove e, avvicinandosi alla telecamera, dice: “Te l'avevo detto!”. Sardi pericolosi con Piccoli e Makoumbou nel primo tempo e con Gaetano nel secondo. Ma il risultato non cambia. La squadra di Palladino, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, trova l'ottava vittoria di fila in campionato. Il Cagliari, invece, perde dopo tre gare con risultati utili.

Il tabellino di Fiorentina-Cagliari 1-0 (GLI HIGHLIGHTS)

24' pt Cataldi



FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli (22' st Richardson), Cataldi; Ikoné (11' st Colpani), Beltran (38' st Parisi), Sottil (22' st Gudmundsson); Kouame (11' st Kean). All.: Palladino



CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert (12' st Luvumbo); Marin (27' st Adopo), Makoumbou (38' st Pavoletti); Zortea (27' st Felici), Viola (1' st Gaetano), Augello; Piccoli. All.: Nicola



Ammoniti: Comuzzo, Mina, Gosens, Luvumbo per gioco falloso.