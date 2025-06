Atp Halle, Zverev batte Cobolli in due set: italiano esce di scena

L'avventura del tennista azzurro finisce al secondo set. Il tedesco in semifinale affronterà Daniil Medvedev

Finisce ai quarti l'avventura di Flavio Cobolli al torneo di Halle. Il tennista azzurro, sull'erba tedesca, cede al padrone di casa Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (8/6): il tedesco in semifinale affronterà Daniil Medvedev.

Daniil Medvedev ha battuto Alex Michelsen in due set e si è qualificato in semifinale. Il 29enne russo, numero 11 del ranking mondiale, si è imposto sul 20enne statunitense (n.33) per 6-4 6-3.