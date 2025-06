MotoGp al Mugello, Marc Marquez in pole. Secondo Bagnaia

Il pilota spagnolo, leader del campionato, ha anche fatto il record della pista, togliendolo a Jorge Martin che lo aveva ottenuto lo scorso anno. Dietro a Marquez si è piazzato Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Domani alle 14 la gara

Marc Marquez si prende la pole position del Gran Premio d'Italia, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del Mugello. Il leader della classifica mondiale batte (1'44"169) il record della pista e conquista la pole numero 100 in carriera in tutte le classi (la sesta dell'annata, la 72esima in MotoGP).

La griglia

Partirà secondo in gara Francesco Bagnaia (su Ducati), appena davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. In seconda fila Fabio Quartararo (Yamaha), davanti a Maverick Vinales (Ktm Tech3) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). Seguono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), settimo, Pedro Acosta (Ktm), ottavo, e Alex Rins (Yamaha), nono. Soltanto decimo Marco Bezzecchi (Aprilia).

Gli altri italiani costretti a partire dalle retrovie sono Enea Bastianini (Ktm Tech3) 16esimo e Lorenzo Savadori (Aprilia) 20esimo.

Le gare

Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Domani alle 14 la gara.