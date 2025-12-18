Snowboard, a Carezza podio azzurro nel parallelo: vince Fischnaller

Offerte Sky
Snowboard, a Carezza podio tutto azzurro nello slalom gigante parallelo: vince Fischnaller

Sport
Nel derby in finale sconfitto Aaron March, mentre è terzo Mirko Felicetti. Per Fischnaller è la 24esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo

Podio tutto azzurro nello slalom gigante parallelo di Coppa del Mondo a Carezza, in Alto Adige. Roland Fischnaller vince il derby in finale contro Aaron March, mentre è terzo Mirko Felicetti. Per Fischnaller, 45 anni, è la 24esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la terza a Carezza. 

