Snowboard, a Carezza podio azzurro nel parallelo: vince Fischnaller

Snowboard, a Carezza podio tutto azzurro nello slalom gigante parallelo: vince FischnallerSport
Nel derby in finale sconfitto Aaron March, mentre è terzo Mirko Felicetti. Per Fischnaller è la 24esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo
Podio tutto azzurro nello slalom gigante parallelo di Coppa del Mondo a Carezza, in Alto Adige. Roland Fischnaller vince il derby in finale contro Aaron March, mentre è terzo Mirko Felicetti. Per Fischnaller, 45 anni, è la 24esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la terza a Carezza.