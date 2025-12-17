Lazio al Nasdaq, figlio Lotito suona campanella alla Borsa di New York

Offerte Sky
Lazio al Nasdaq, il figlio di Lotito suona la campanella alla Borsa di New York

Sport

A rappresentare il club al Nasdaq c'erano Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile biancoceleste, accompagnato da Emanuele Floridi, portavoce e responsabile strategia e organizzazione della comunicazione del club: "Essere qui è un motivo di grande orgoglio"

Un momento dal grande valore simbolico e strategico. La Lazio, infatti, ha partecipato alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, a New York. Un evento storico che colloca la Lazio tra le pochissime società sportive ad entrare all'interno del principale mercato tecnologico globale. A rappresentare il club al Nasdaq c'erano Enrico Lotito, direttore generale del settore giovanile biancoceleste, accompagnato da Emanuele Floridi, portavoce e responsabile strategia e organizzazione della comunicazione del club.

"Un percorso di crescita per la Lazio"

"Essere presenti al Nasdaq è motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Lotito jr -. Rappresenta un passaggio simbolico ma anche concreto di un percorso di crescita che la Lazio sta portando avanti con visione e responsabilità, guardando al futuro dello sport come sistema integrato fatto di formazione, innovazione e relazioni internazionali". "Per la Lazio questo momento va ben oltre il valore simbolico. Rappresenta l'inizio di un dialogo concreto tra sport, finanza e innovazione, fondato su valori condivisi, senso di responsabilità e una visione di lungo periodo. Colgo l'occasione per portare i saluti del presidente Claudio Lotito, rimasto a Roma per impegni istituzionali legati al suo ruolo di senatore, in una fase particolarmente delicata come quella della chiusura della Legge di Bilancio", conclude Enrico Lotito. 

