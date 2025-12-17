Alcaraz si separa dallo storico allenatore Ferrero

Carlos Alcaraz si separa dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, che lo ha seguito per tutta la carriera portandolo ad occupare la posizione di numero uno del ranking mondiale e a vincere 24 titoli, di cui sei slam. L'annuncio è stato dato sui social da Alcaraz: "È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore", scrive il tennista, sottolineando che la decisione è stata presa di comune accordo.

"Viaggio iniziato quando ero solo un bambino"

"Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà - aggiunge il 22enne spagnolo-. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un'avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. Mi sono goduto ogni passo con te. Abbiamo raggiunto la vetta e sento che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe farlo proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato".

"Cresciuto come atleta ma soprattutto come persona"

"Sono così tanti i ricordi che mi tornano in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto -prosegue il vincitore di sei titoli del Grande Slam-. Mi avete aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c'è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. Questo è ciò che porterò con me, il viaggio che abbiamo condiviso". "Ora, per entrambi è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Aggiungendo sempre valore. Ti auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che ti accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo offerti tutto l'uno all'altro. Grazie di tutto, Juanki!", conclude Alcaraz.