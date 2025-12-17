Calcio, al Psg la Coppa Intercontinentale: Flamengo battuto ai rigori

Il Paris Saint Germain ha conquistato, seppur solamente ai rigori, la Coppa Intercontinentale, la prima della sua storia, battendo i brasiliani del Flamengo. L'ennesimo titolo da parte della squadra allenata da Luis Enrique è stato, di fatto, conquistato grazie alle prodezze del portiere Safonov che ha parato ben quattro rigori ai brasiliani al termine di una partita in forte equilibrio fino al 120', con il Flamengo a tratti dominante.

La partita

Partono subito forte i francesi con Neves che spreca al 5' il possibile vantaggio del Psg mandando all'esterno la palla agganciata dopo un calcio piazzato. Il vantaggio che arriva poco dopo, al 10', grazie ad un'uscita non felice del portiere dei brasiliani, Rossi, di cui approfitta dalla distanza Fabian Ruiz. Ma è il Var a riportare sullo 0-0 in risultato: la ribattuta di Rossi era a palla già fuori dal campo. Il vantaggio francese arriva però, effettivamente, al 38' con Kvaratskhelia su assist di Doué che recupera una palla persa dal Flamengo. Nella ripresa Rossi salva su tiro di Neves al 51'. Ma sono i brasiliani a cambiare il risultato trovando il pareggio al 61' con Jorginho. All'81' il Psg trova una serie di occasioni, tutte sfumate, con Barcola, Dembelé e Mendes, mentre all'85' è il Flamengo a fallire il vantaggio con Pedro e all'86' con Plata. Finita 1-1, la gara passa ai supplementari dove il Psg ci prova con un tentativo di testa di Marquinhos al 98', parato. L'appena entrato Ndjantou ci prova al 107', ma la palla va fuori. Dembelé, invece, è pericoloso al 115' con un tiro dalla distanza che va alto sopra la traversa. Prima di arrivare alla lotteria dei rigori Mendes prova il tutto per tutto da lontano di sinistro, mira buona ma Rossi manda in angolo.

I rigori

Il risultato non si sblocca è a decidere la finale sono i rigori. Il primo a sbagliare è il Flamengo con Saul che si fa parare il tiro da Safonov, poi è Dembelé a mandare alta la palla, ma Safonov para ancora su calcio di Pedro. Nuno Mendes manda avanti il Psg spiazzando Rossi, Safonov salva ancora su Pereira, Barcola si fa parare il rigore da Rossi e il Flamengo spera. Ma è ancora Safonov, eroe di serata con 4 rigori parati, a fermare Araujo e a consentire ai francesi di portare la Coppa a Parigi. Ecco la serie finale dei rigori:

De la Cruz (F): goal

Vitinha (P): goal

Saul (F): sbagliato

Dembelé (P): sbagliato

Pedro (F): sbagliato

Nuno Mendes (P): goal

Leo Pereira (F): sbagliato

Barcola (P): sbagliato

Araujo (F): sbagliato