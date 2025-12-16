Best Fifa Awards 2025, Donnarumma è il miglior portiere al mondo

Il premio assegnato simbolicamente dal presidente Infantino con un messaggio su Instagram. "È un vero onore ricevere questo riconoscimento", ha commentato il capitano della Nazionale azzurra,"Sono molto contento e spero di fare ancora di più"

Gianluigi Donnarumma è stato insignito del Best Fifa Award 2025 come miglior portiere dell'anno. L'estremo difensore azzurro e del Manchester City ha simbolicamente ricevuto il premio dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, attraverso un messaggio su Instagram. "Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore" recita il messaggio. "È un vero onore ricevere questo premio. Sono molto contento e spero di fare ancora di più" ha commentato il capitano della Nazionale azzurra.