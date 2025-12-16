Best Fifa Awards 2025, Donnarumma è il miglior portiere al mondo

Offerte Sky
Best Fifa Awards 2025, Donnarumma miglior portiere al mondo: primo italiano dopo Buffon

Sport
©Ansa

Il premio assegnato simbolicamente dal presidente Infantino con un messaggio su Instagram. "È un vero onore ricevere questo riconoscimento", ha commentato il capitano della Nazionale azzurra,"Sono molto contento e spero di fare ancora di più"

ascolta articolo

Gianluigi Donnarumma è stato insignito del Best Fifa Award 2025 come miglior portiere dell'anno. L'estremo difensore azzurro e del Manchester City ha simbolicamente ricevuto il premio dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, attraverso un messaggio su Instagram. "Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore" recita il messaggio. "È un vero onore ricevere questo premio. Sono molto contento e spero di fare ancora di più" ha commentato il capitano della Nazionale azzurra.

