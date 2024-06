Mbappé al Real Madrid, ingaggio da oltre 20 milioni a stagione

Nota ufficiale del club campione d'Europa che annuncia l'accordo con il calciatore francese ormai ex Psg per le prossime 5 stagioni, fino al 2029. Contratto di 5 anni a 15 milioni di euro all'anno, ma non solo: al momento della firma Mbappé riceverà un maxi bonus da 100 milioni di euro (dunque in media 20 milioni in più all'anno) oltre ai tantissimi contratti di sponsorizzazione

Mbappé firmerà un contratto di 5 anni a 15 milioni di euro all'anno, ma non solo: al momento della firma riceverà un maxi bonus da 100 milioni di euro (dunque in media 20 milioni in più all'anno) oltre ai tantissimi contratti di sponsorizzazione. Secondo quanto riportato dai media spagnoli inoltre, sui diritti d'immagine il calciatore francese avrebbe spuntato uno sfruttamento all'80% (in genere con gli altri giocatori il Real applica la formula 50%). Al momento Mbappé si trova in ritiro con la nazionale francese e raggiungerà i suoi nuovi compagni soltanto al termine degli Europei.

C'è l'annuncio ufficiale: Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid. In una nota ufficiale il club campione d'Europa ha confermato di aver raggiunto un accordo con il calciatore per le prossime 5 stagioni, fino al 2029.

Un lungo percorso

Il fuoriclasse di 25 anni ha giocato le ultime 7 stagioni nel Paris Saint-Germain. Lo scorso 10 maggio aveva già annunciato l'addio al club francese. Il campione del mondo 2018 arriva al Santiago Bernabeu dopo un ultimo anno nella squadra parigina, dove è stato agli ordini del tecnico spagnolo Luis Enrique con 44 gol, 27 in campionato e 8 in Champions League, e 10 assist. Nel Paris-Saint-Germain ha totalizzato complessivamente 256 gol in 308 partite, conquistando sei titoli di campionato, due della Coppa di Liga e tre in Supercoppa. Ora l'attaccante parigino, campione del mondo con la nazionale nel 2018 e vicecampione nel 2022, aprirà la sua carriera, finora svoltasi in Francia, all'esperienza all'estero.

La presentazione

Ancora non è stata resa nota la data della presentazione ufficiale. Il Real Madrid, secondo quanto riportato da Marca, d'accordo con il calciatore non vorrebbe anticipare l'arrivo dell'ex Psg o quantomeno non farlo finché sarà impegnato agli Europei. La data più probabile per la presentazione ufficiale sarà quella del 15 o del 16 luglio. Intanto al più presto Mbappé dovrà comunicare al Real Madrid quale numero di maglia ha scelto, per ragioni commerciali visto che negli shop dei campioni d'Europa la richiesta della casacca della nuova stella è già alta: quello più accreditato è il 9 lasciato libero da Benzema già la scorsa stagione.