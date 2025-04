Francesco Totti è arrivato oggi a Mosca accompagnato dal figlio Cristian. Ha in programma di partecipare ad un evento promozionale di Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse sportive. Un video dell'arrivo all'aeroporto dell'ex capitano romanista è stato postato sul profilo Instagram degli organizzatori. L'ex attaccante della Nazionale italiana e della Roma ha deciso di raccogliere l'invito, nonostante le tante polemiche in Italia, ed è volato in Russia per lo speciale del Premio RB 2025. All'aeroporto della capitale russa, l'ex capitano giallorosso è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan. Nelle settimane scorse diversi cartelloni pubblicitari sono apparsi nella capitale russa con una fotografia di Totti e la scritta "L'Imperatore va alla Terza Roma", cioè Mosca.