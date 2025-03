Totti: "Potevo tornare a giocare, una squadra di Serie A mi ha cercato a gennaio"

"A gennaio mi ha cercato una squadra in Italia di Serie A, non scherzo. Stavo bene, ma non volevo cambiare città. Quale era la squadra? Dico solo che avrei dovuto vivere vicino a Cassano...". A parlare della clamorosa ipotesi di un suo ritorno in campo a 48 anni è Francesco Totti, protagonista del programma 'Viva el Futbol', condotto da Adani, Cassano e Ventola. 'FantAntonio' abita da anni a Genova e l'indiziata numero uno per il clamoroso ritorno in campo potrebbe essere il Genoa.

"Non mi sono pentito di essere rimasto alla Roma"

Tanti gli argomenti trattati dall'ex capitano della Roma: dal futuro allenatore giallorosso al suo passato da calciatore. Per sentirsi realizzato "non ho bisogno del Pallone d'Oro - ha assicurato - Ho vinto tutto con la Roma. Non mi pento di niente... Per me, essere rimasto in una squadra per 25 anni è stata una grande vittoria". Capitolo panchina: "Ranieri sta facendo bene, ma non so se resterà. Se decide di rimanere punteranno su di lui". Alla Roma "servirebbe Ancelotti, ma tanto non verrà". Oggi "un allenatore deve essere prima di tutto bravo a gestire i campioni" ed in questo "Ancelotti è il migliore al mondo". Gasperini "é un buon tecnico, ma non mi fa impazzire", mentre "De Zerbi mi piace tantissimo" anche se "a Roma ora non so come andrebbe. All'inizio, conoscendo la piazza, farebbero fatica ad accettarlo, anche perché si sono abituati ad allenatori medi".