Caso ultras Milan e Inter, dagli arresti al processo: tutte le tappe

Introduzione

L'inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano ha portato all'arresto dei capi delle curve di Inter e Milan, con l'accusa di associazione a delinquere al fine di estorsioni e aggressioni. Per la curva nerazzura c'è l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, visto l'ingresso nell'ex direttivo di elementi legati alla 'ndrangheta (Antonio Bellocco). Il percorso giudiziario è diviso in due tronconi: giudizio immediato per tre ultras del Milan (tra cui Christian Rosiello e Francesco Lucci, fratello di Luca) e rito abbreviato per altri 16, tra cui i capi assoluti (Andrea Beretta, diventato collaboratore di giustizia e Marco Ferdico, sponda Inter; Luca Lucci, sponda Milan).