Meteo, allerta per ondata di caldo: le città a rischio da Nord a Sud

Nella giornata di oggi previsti al mattino cieli soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con sole prevalente, salvo della nuvolosità in sviluppo su alpi e Appennini ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Domani previsti cieli in prevalenza soleggiati, qualche innocuo addensamento sui rilievi di confine; al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi occidentali e localmente sull'alto Adige, ma senza fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.