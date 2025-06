Meteo, ondata di caldo e temperature fino a 40 gradi: dove e quando

In termini tecnici si parla di 'blocco atmosferico': una particolare configurazione che vedrà la distensione dell'anticiclone africano per diverse migliaia di chilometri a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo e di gran parte dell'Europa. Di fatto, chiarisce l'esperto, "le condizioni meteorologiche in questa situazione rimarranno quasi immobili per molti giorni, con tanto sole e assenza di pioggia su buona parte delle regioni. Il nostro Paese si troverà nel cuore di questa sorta di bolla alto pressoria". Picchi fino a 37 gradi sono previsti, specie da martedì 10, in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria (localmente fino a 40°C sulle zone interne delle Isole Maggiori). Ma afa e caldo sono in aumento anche sul resto delle regioni, dove si raggiungeranno punte di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna e Roma