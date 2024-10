Inchiesta ultras, un fermo per tentato omicidio risalente al 2019

L’ultimo sviluppo legato all'inchiesta "Due curve" riguarda Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà milanista Luca Lucci, che è stato fermato per il tentato omicidio a colpi di pistola, avvenuto il 12 aprile 2019, in pieno centro a Milano, di Enzo Anghinelli, altro esponente della curva milanista coinvolto in procedimenti di droga

Si allarga ancora l’inchiesta che sta riguardando gli ultras di Inter e Milan. L’ultimo sviluppo riguarda Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà milanista Luca Lucci, che è stato fermato per il tentato omicidio a colpi di pistola il 12 aprile 2019, in pieno centro a Milano, di Enzo Anghinelli, altro esponente della curva milanista coinvolto in procedimenti di droga. Il fermo è arrivato dopo le indagini condotta dalla Squadra mobile di Milano, coordinate dai pm Paolo Storari , titolare della medesima inchiesta sulle curve, insieme al collega Leonardo Lesti.

La vicenda Anghinelli

Anghinelli era rimasto gravemente ferito dopo un agguato avvenuto in via Cadore, in zona Porta Romana. L'ultrà rossonero, che era a bordo della sua auto e fermo al semaforo, era stato affiancato da uno scooter con a bordo due persone, uno dei due quali secondo l'accusa sarebbe stato Cataldo, che hanno sparato diversi colpi. Anghinelli venne poi operato per le ferite e ne uscì solo dopo due mesi. Lucci, altro leader della curva già in carcere con l'accusa di associazione per delinquere, risulta indagato per concorso nel tentato omicidio. Il contesto dell'agguato, da quanto si è saputo, sarebbe stato un contrasto all'interno del mondo delle curve e in particolare della Sud milanista. Già una quindicina di anni fa Anghinelli era ritenuto uno dei "punti di riferimento" dello smercio di stupefacenti in città e aveva patteggiato a Milano una pena di 3 anni per traffico di droga, per fatti commessi tra aprile e luglio 2018.

I calciatori sentiti dagli inquirenti

Intanto stanno proseguendo gli approfondimenti. Negli scorsi giorni il calciatore e capitano del Milan Davide Calabria è stato sentito dalla Squadra mobile di Milano, su delega della Dda, come persona informata sui fatti proprio nell'ambito dell'inchiesta "Due Curve" che ha portato ad azzerare con diversi arresti i direttivi del tifo organizzato di Inter e Milan con le accuse di associazione per delinquere. Calabria risulta presenta negli atti d'indagine per un incontro che aveva avuto l'8 febbraio 2023 all'interno di un locale di Cologno Monzese con il leader della curva Sud Milano, lo stesso Lucci insieme a Giancarlo Capelli, detto "il Barone". Dagli accertamenti dei poliziotti, che avevano notato il capitano rossonero durante un servizio di osservazione, non era emerso il motivo di tale colloquio. A breve sarà sentito anche il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu a proposito dei suoi presunti rapporti con gli ultrà nerazzurri.