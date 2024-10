Inchiesta ultrà a Milano, sentito allenatore dell’Inter Simone Inzaghi

Il tecnico nerazzurro è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve dell'Inter e del Milan. In particolare, è stato sentito dalla Squadra Mobile riguardo alla telefonata del 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, uno degli arrestati, in cui si sarebbe impegnato a intercedere per far avere più biglietti agli ultrà in vista della finale di Champions a Istanbul