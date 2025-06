Genova, rivolta nel carcere di Marassi: ci sono feriti

Nel carcere di Marassi, dove è in atto una rivolta, diverse decine di detenuti sono fuori dalle celle e alcuni hanno raggiunto la barriera che precede il muro di cinta. Altri sono saliti sui tetti, denunciando sevizie su un detenuto, che sarebbero avvenute ieri ad opera di altri carcerati. Sono intervenuti diversi reparti della polizia penitenziaria. La forze dell'ordine sono anche all'esterno del carcere. Dalle prime informazioni, un gruppo di detenuti si è ribellato agli agenti di polizia penitenziaria aggredendoli e scatenando il caos all'interno della struttura. Almeno due i feriti. Sul posto un grande dispiegamento di forze dell'ordine, dal reparto mobile della polizia di Stato ai carabinieri in tenuta antisommossa. Chiuse via del Faggio, corso De Stefanis in direzione centro e piazzale Marassi.