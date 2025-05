Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi un turno di stop

Una giornata di squalifica per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, ammende rispettivamente di 15 e 30 mila euro e 70mila per l'Inter. Multa di 30mila euro per il Milan. Sono le sanzioni rese note dalla Figc comminate ai due club e ai tesserati coinvolti in seguito al patteggiamento con la Procura Federale, in merito al filone sportivo dell'inchiesta penale sulle curve e sui rapporti fra ultras e giocatori di Inter e Milan (le tappe). La squalifica per Inzaghi e Calhanoglu verrà scontata nel prossimo turno con il Verona (i dettagli sul sito di Sky Sport).