Serie A, Atalanta-Bologna 2-0. Ora Verona-Genoa e Fiorentina-Parma

Sono 5 le partite odierne della 32esima giornata del campionato. Nel lunch match i bergamaschi hanno battuto gli emiliani con i gol di Retegui e Pasalic. Si prosegue con le due sfide del pomeriggio, che si stanno disputando adesso. Poi alle 18 c’è Como-Torino mentre in serata, alle 20.45, inizia l’atteso derby della Capitale tra Lazio e Roma

La 32esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con 5 partite. Nel lunch match l'Atalanta ha battuto 2-0 il Bologna. A seguire, alle 15 sono iniziate Verona-Genoa e Fiorentina-Parma, entrambe ora in corso. Alle 18 c’è Como-Torino mentre in serata, alle 20.45, inizia l’atteso derby della Capitale tra Lazio e Roma ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Questo turno era iniziato con la vittoria del Milan a Udine nell’anticipo del venerdì. Ieri si è giocata Venezia-Monza, finita 1-0. L’Inter ha battuto 3-1 il Cagliari mentre in serata la Juventus ha vinto 2-1 con il Lecce. Domani si chiude con Napoli-Empoli alle 20.45.

Atalanta-Bologna, la cronaca del match

Atalanta subito avanti: Bellanova va sul fondo e mette un cross basso per Retegui che anticipa tutti e segna da pochi passi. Al 21esimo arriva il raddoppio: ancora l’attaccante italo-argentino protagonista. Si rialza e tiene palla, riesce a crossare per Pasalic che si inserisce e realizza di sinistro al volo. Nel primo tempo il Bologna ha la chance di riaprire la partita con un tiro di Ndoye che si stampa sul palo dopo un tocco decisivo di Carnesecchi. Nella ripresa meno emozioni. Gi emiliani ci provano ma non riescono a rendersi particolarmente pericolosi.

Il tabellino di Atalanta-Bologna 2-0

Gol: nel pt 3' Retegui, 21' Pasalic

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac (45' pt Toloi), Bellanova (36' st Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta (40' st Ruggeri), Pasalic, Retegui (35' st Maldini), Lookman (36' st Brescianini). All.: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri (26' st Holm), Beukema, Lucumì (1' st Casale, 32' st Erlic), Miranda, Pobega, Freuler, Orsolini (1' st Dominguez), Fabbian (1' st Cambiaghi), Ndoye, Dallinga. All.: Italiano

Ammoniti: Hien, Zappacosta, Toloi e Miranda per gioco falloso, Retegui per comportamento non regolamentare.