Salernitana, calciatori e staff intossicati: chiesto rinvio playout

La società comunica che 21 persone fra giocatori e componenti dello staff si sono sentiti male in aereo e sono stati poi portati in ospedale per grave intossicazione alimentare

La Salernitana ha chiesto il rinvio dei play out di ritorno contro la Sampdoria per la permanenza in serie B, dopo il caso di intossicazione alimentare di 21 suoi tesserati di ritorno da Genova. Il club campano in una nota ha riferito "di aver annullato l'allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito 21 componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria".