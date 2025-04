Serie A, inizia la 32esima giornata: Udinese-Milan 0-4. VIDEO

Udinese-Milan, la cronaca della partita (HIGHLIGHTS)

Nei primi 20 minuti il Milan costruisce diverse situazioni pericolose ma non le sfrutta. L'occasione migliore capita già al primo minuto sui piedi di Reijnders ma Okoye salva di piede. I rossoneri la sbloccano al 42esimo: Fofana ruba palla e serve Leao che al limite dell’area calcia di prima all’incrocio e segna. Nel finale della prima frazione il Milan raddoppia: angolo di Pulisic per Pavlovic che di stacca più in alto di tutti e realizza. Al 52' c'è un durissimo scontro di gioco tra Jimenez e Maignan, con quest'ultimo che ha la peggio ed è costretto ad uscire in barella; al suo posto entra Sportiello. Per il francese, che è rimasto cosciente, trauma cranico ed accertamenti in ospedale. Al 74esimo un tocco di Abraham spiana la fascia a Theo Hernandez che arriva in area e scarica un gran sinistro sotto la traversa per il tris della squadra di Conceicao. All’80esimo i rossoneri dilagano in contropiede: Abraham a Leao, che fa un assist delizioso per Reijnders che deve solo spingere la palla in porta.

Il tabellino di Udinese-Milan 0-4

Gol: nel pt 43' Leao, 45' Pavlovic; nel st 29' Hernandez, 37' Rejinders

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen (30' st Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue Lovric (19' st Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (30' st Payero), Kamara (19' st Modesto); Atta, Lucca (37' st Pizarro). All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan (8' st Sportiello), Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (28' st Sottil), Reijnders, Fofana, Hernandez (37' st Bartesaghi); Pulisic, Jovic (28' st Abraham), Leao (38' st Terraciano). All.: Conceicao

Ammoniti: Terracciano, Bijol per gioco falloso.