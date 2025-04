Topps celebra i 125 anni del Milan con un set esclusivo

In Italia c’è solo una passione che mette tutti d’accordo da generazioni in generazioni: quella per la propria squadra del cuore. Sulla base di questa consapevolezza l’azienda Topps, leader nel settore delle carte collezionabili, sceglie di celebrare questo sport e i momenti più iconici e i protagonisti che ne hanno scritto la storia. In onore del 125esimo anniversario del Milan, attualmente club italiano più titolato d’Europa, il brand sceglie di fare le cose in grande: non solo provvede all’allestimento di uno speciale set commemorativo, ma riunisce anche tifosi e collezionisti per un esclusivo unboxing in compagnia della leggenda rossonera Franco Baresi, direttamente nello store ufficiale della squadra in San Babila a Milano.