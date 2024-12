Nove25 x Ac Milan, la collezione di gioielli per i 125 anni

6/6

Rosso come il fuoco, nero come la paura: questi colori continueranno a incutere rispetto e ammirazione in tutto il mondo, onorando una tradizione di grandezza che, dopo 125 anni, è più viva che mai. Nove25eAC Milan sono uniti dalla stessa passione per la città di Milano, un legame che affonda le radici nella cultura, nella tradizione e nell’amore per questo straordinario simbolo di eccellenza. Il lancio di questa collezione si inserisce nelle celebrazioni speciali ideate dal Club per il suo 125°anniversario, contribuendo in modo distintivo a un traguardo tanto prestigioso. La collezione è ora disponibile presso i punti vendita di AC Milan e Nove25, nonché sui siti ufficiali www.acmilan.com/it e www.nove25.net.