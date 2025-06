Nations League, Spagna-Francia 5-4: i gol della semifinale

Nella semifinale di Nations League di questa sera la Spagna ha sconfitto la Francia per 5-4, in una partita ricca di colpi di scena. Alla MHPArena di Stoccarda gli spagnoli si sono aggiudicati così un posto in finale. Ieri, nell'altra semifinale, il Portogallo ha battuto la Germania con il gol decisivo di Cristiano Ronaldo.