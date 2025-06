F1, Gp Canada, Russell vince davanti a Verstappen. Highlights

Il britannico George Russell vince il Gran Premio di Montreal, in Canada: è la prima vittoria dell'anno in Formula 1 per la Mercedes, dopo i precedenti trionfi di McLaren e Red Bull. Al secondo posto il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e al terzo il compagno di scuderia di Russell, il diciottenne italiano Andrea Kimi Antonelli, che ottiene il suo primo storico podio proprio su una pista storica, dedicata a un indimenticato pilota della Formula1 come Gilles Villeneuve. Arriva quarta la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, mentre la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, si è posizionata quinta. Sesta l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Ritirata, invece, l'altra McLaren, quella del britannico Lando Norris, a causa di un contatto con Piastri a pochi giri dal termine.