Sassuolo promosso in A con 5 giornate d'anticipo dopo una stagione

Il Sassuolo torna in Serie A dopo la vittoria esterna per 3-1 nel derby con il Modena griffata Berardi, Laurentie e Moro. A regalare la promozione anticipata ai neroverdi è stato però materialmente il Mantova che, in rimonta da 0-2, è riuscito a pareggiare 2-2 al Martelli con lo Spezia, terzo in classifica. Liguri avanti di due reti con Aurelio e Salvatore Esposito, poi i lombardi reagiscono e acciuffano il pari con una doppietta di Maggioni. È festa - quindi - per la formazione di Grosso, il Sassuolo è nuovamente nella massima serie, solo un anno di purgatorio per gli emiliani.