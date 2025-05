Calcio, presidente Uefa Ceferin: "Stadi italiani sono una vergogna"

"Sono sicuro che Gravina farà tutto il possibile per colmare il gap"

Al momento Ceferin resta comunque ottimista su un recupero in vista dell'Europeo 2032: "Non sono ancora preoccupato. Penso che ora anche il governo abbia capito che deve fare qualcosa. Ho molta fiducia in Gabriele Gravina, che è il mio primo vicepresidente. Farà tutto il possibile per colmare il gap. Sono sicuro che l'Italia ospiterà l'Europeo del 2032". Ceferin ha anche promosso la nuova Champions: "Sono più che soddisfatto. Il nostro nuovo formato ha avuto un grande successo. Penso che chi ama il calcio capisca che questa stagione è stata fantastica. L'ultima giornata della fase a gironi è stata incredibile. Alcune grandi squadre hanno rischiato seriamente di essere eliminate. Per esempio, il Paris Saint-Germain, che ora è in semifinale: se avessero perso una o due partite, sarebbero stati eliminati. Quindi, stagione fantastica. Penso che anche quelli che criticano sempre tutto ora abbiano capito. Se poi vogliono ammetterlo, è un altro discorso".