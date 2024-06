Finale Champions League, Borussia Dortmund-Real Madrid 0-0. LIVE

I Blancos giocano la 18esima finale europea della loro storia. "Ci siamo goduti questa settimana di avvicinamento - ha assicurato Ancelotti alla vigilia -. Essere arrivati in finale è sempre un successo. Sappiamo di aver già fatto qualcosa di buono in questa stagione, ora dobbiamo aggiungere la ciliegina sulla torta". Per dare ancor più valore alla Liga n.36 conquistata con largo anticipo. Il tecnico italiano potrà contare su Thibaut Courtois, nuovamente titolare a causa dell'attacco influenzale che ha colpito Andriy Lunin. Sono 14 i precedenti contro il Borussia, tutti disputati in Champions League: solo tre sconfitte e cinque pareggi. Il resto, solo vittorie per gli spagnoli, anche se nelle due semifinali europee (1997/98 e 2012/13), i precedenti sono in parità. Impressionante, però, il rendimento negli ultimi atti del Real, che non perde partite di simile valore da oltre 40 anni: l'ultima sconfitta in finale di Coppa dei Campioni risale addirittura al 1981, quando venne sconfitto dal Liverpool. Sei le finali di Champions per Ancelotti, altrettante per il Real Madrid nell'ultimo decennio. Confermate le assenze di David Alaba e Aurélien Tchouaméni, per Toni Kroos sarà l'ultima con la maglia di un club, prima del congedo finale agli Europei con la Germania. Quattro i trionfi del tedesco in Champions, mentre Jude Bellingham sogna la sua prima coppa dalle grandi orecchie nello stadio della sua nazionale.

Il sogno Champions del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund è approdato in finale a sorpresa, contro-pronostico, dopo una stagione deludente in campionato. È una sfida, almeno sulla carta, nettamente sbilanciata a favore delle merengues. Ma Edin Terzic, 41 anni, che siede sulla panchina del Borussia, e da sempre tifoso dei gialloneri, non ci sta a partire già sconfitti. ”Ci siamo pienamente meritati questa finale. Affrontiamo una squadra fortissima, ma sappiamo che in una singola partita può succedere di tutto. Se giocassimo dieci volte contro il Real, probabilmente sarebbe difficile superarli, ma in un singolo incontro siamo capaci di battere qualsiasi avversario al mondo". Una fiducia giustificata anche dal cammino europeo della sua squadra, capace di prevalere su avversari come Milan, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, con il sogno di riportare il Dortmund in vetta all'Europa a distanza di 27 anni dal trionfo contro la Juventus. Il Dortmund, solo quinto in Bundesliga, dovrà fare a meno di Sebastien Haller, Ramy Bensebaini e Julien Duranville, affidandosi a Niclas Fuellkrug e al talento di Jadon Sancho. Se per il Dortmund quella di Wembley sarà la terza finale di Champions della sua storia, Terzic è al suo debutto assoluto su un palcoscenico così prestigioso. "Ovviamente devo ancora accumulare esperienza, ma cerco di affidarmi il più possibile a chi ha più esperienza di me". Per esorcizzare il fantasma di Wembley, dove 11 anni fa, con Mats Hummels e Marco Reus in campo come stasera, il Borussia era stato battuto dal Bayern Monaco, nella finale tutta tedesca di Champions League.