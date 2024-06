Carlo Ancelotti, chi è l’allenatore del Real Madrid

Grazie alla vittoria di stasera nella finale contro il Borussia Dortmund, Carlo Ancelotti è l’unico allenatore ad aver vinto cinque Champions League. Calciatore di successo con Roma e Milan, il tecnico di Reggiolo ha un palmares strepitoso anche in panchina. Come ha dichiarato lui stesso, una volta finita l’esperienza in Spagna sarebbe pronto a smettere