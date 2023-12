Calcio, Ancelotti prolunga il contratto al Real Madrid fino al 2026

Sport

A suon di gol, giocate magiche e successi conquistati nella sua lunga carriera tra Santos e Nazionale, è diventato un mito del calcio e dello sport in generale. Nato nel 1940, Edson Arantes Do Nascimento è l’unico giocatore ad aver vinto per tre volte la Coppa del Mondo e il primo ad aver segnato in quattro diverse edizioni. Alla fine del 2022 è arrivata la notizia del suo decesso dopo una lunga battaglia contro il cancro