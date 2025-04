Nuovo ribaltone in casa Samp che cerca la salvezza in serie B affidandosi ad ex blucerchiati

Esonerati il tecnico Leonardo Semplici e il ds Pietro Accardi, nuovo ribaltone in casa Sampdoria che cerca la salvezza in serie B affidandosi ad ex blucerchiati. In panchina andrà infatti Chicco Evani, con vice allenatore Attilio Lombardo. L'ex ct Roberto Mancini sarà invece il direttore tecnico.