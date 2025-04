MotoGp del Qatar, Martin ricoverato dopo l'incidente: ha pneumotorace e varie fratture

Il pilota spagnolo campione del mondo in carica è stato investito dalla moto di Fabio Di Giannantonio mentre girava in pista. Rientrava dopo un lungo stop a causa di un infortunio avvenuto nella pre-season. Dovrà rimanere ricoverato ancora alcuni giorni

Brutte notizie per Jorge Martin, dopo il brutto incidente in cui è stato coinvolto ieri sul circuito di Lusail durante la gara di MotoGP del Qatar. Il pilota spagnolo è stato investito dalla moto di Fabio Di Giannantonio dopo essere scivolato su un cordolo a metà del Gp. Martin è stato immediatamente soccorso e portato al centro medico poi è stato ricoverato al Hamad General Hospital di Lusail, dove i primi esami hanno evidenziato, si legge nel comunicato dell'Aprilia, "una contusione costale a destra con pneumotorace, che renderà necessario un drenaggio in aspirazione". Il campione del mondo in carica, attualmente alla guida della Aprilia, ha anche subito anche otto fratture degli archi costali posteriori e tre fratture costali a carico degli archi laterali. "Grazie a Dio poteva andare molto peggio. Cercherò di tenerci aggiornato", ha scritto sui social il pilota che ha postato una sua foto dall'Hamad General Hospital di Doha.

Previsto ricovero di alcuni giorni

Si conclude quindi nel peggior modo possibile il primo weekend stagionale da rientrante per Jorge Martin, rimasto fermo per lungo tempo dopo un infortunio in allenamento prima dell'inizio della stagione. Il 27enne pilota madrileno campione del mondo in carica "dovrà restare sotto osservazione in ospedale per alcuni giorni, fino al completo riassorbimento dello pneumotorace".