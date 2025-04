Serie A, Bologna-Napoli finisce 1-1: reti di Anguissa e Ndoye. VIDEO

Il match al Dall’Ara ha chiuso la 31esima giornata di campionato. Gli ospiti vanno in vantaggio al 18’ con Anguissa, i padroni di casa rispondono con una rete di tacco di Ndoye al 64’. Il Napoli, quindi, non approfitta del pareggio dell’Inter e resta a -3 dalla capolista

La cronaca di Bologna-Napoli (GLI HIGHLIGHTS)

Bologna-Napoli finisce 1-1 al Dall’Ara. Gli ospiti vanno in vantaggio al 18’: Anguissa s’invola verso Skorupski, lo salta e firma l’1-0. Nella ripresa il Bologna attacca con convinzione. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 64’: Odgaard mette in mezzo un pallone rasoterra, Ndoye di tacco beffa Scuffet. Gli uomini di Italiano ci provano fino alla fine, ma il risultato non cambia più. Il Napoli, quindi, non approfitta del pareggio dell’Inter e resta a -3 dalla capolista.

Il tabellino di Bologna-Napoli 1-1

18' pt Anguissa (N), 19' st Ndoye (B)



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (25' pt Ravaglia), Holm, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Aebischer, Orsolini (32' st Cambiaghi), Odgaard (42' st Fabbian), Ndoye (42' st Dominguez), Dallinga (32' st Castro). All.: Italiano



NAPOLI (4-3-3): Scuffet, Di Lorenzo, Jesus, Rrhamani, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay (25' st Gilmour), Politano (46' st Ngonge), Lukaku, Neres (29' st Raspadori). All.: Conte, in panchina Stellini



Ammoniti: Di Lorenzo, Olivera, Anguissa, Aebischer per gioco scorretto.