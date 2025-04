Serie A, Genoa-Udinese 1-0: gol di Zanoli. VIDEO

La 31esima giornata di campionato si è aperta con la sfida al Luigi Ferraris di Genova. La prima rete arriva al 77' per i padroni di casa, poi nei recuperi Rui Modesto sembra portarla sull'1-1, ma è rete annullata per fuorigioco

La 31esima giornata di Serie A si è aperta allo Stadio Luigi Ferraris di Genova con la sfida tra Genoa e Udinese, finita 1-0 per i rossoblù (che blindano la salvezza). Domani, sabato 5 aprile, scendono in campo Monza-Como (alle 15), Parma-Inter (alle 18) e Milan-Fiorentina (alle 20:45). Domenica si inizia con il lunch match delle 12:30 tra Lecce e Venezia, poi si prosegue con Empoli-Cagliari (15), Torino-Hellas Verona (15), Atalanta-Lazio (18) e si chiude con Roma-Juventus (20:45). Lunedì il posticipo Bologna-Napoli ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Genoa-Udinese (GLI HIGHLIGHTS)

A inizio match i padroni di casa, trainati da Thorsby e Pinamonti, si mostrano più intraprendenti degli avversari, senza però riuscire a neutralizzare le parate di Okoye. Al 37’ l’Udinese va sull’1-0 con Lucca, ma l’arbitro annulla subito il gol per un fallo precedente su De Winter. Nella ripresa, al 47’, è di nuovo Lucca, servito da Atta, a far sperare in un vantaggio. Svanisce presto: l'attaccante si trova da solo davanti alla porta, calcia, manda fuori. Pochi minuti dopo l'occasione sprecata è invece dei rossoblù: Pinamonti conclude troppo centrale. Dopo un colpo di testa finito male, Ekuban serve Zanoli che al 77' la sblocca di controbalzo: 1-0 per il Genoa. Al terzo minuto dei recuperi Rui Modesto la porta sull'1-1, che poi viene annullato per fuorigioco. Vittoria del Genoa.

Il tabellino di Genoa-Udinese 1-0

32' st Zanoli

GENOA (4-2-3-1): Leali, Sabelli , De Winter, Vasquez (38' st Matturro), Martin, Frendrup, Masini (10' st Onana) , Zanoli (38' st Messias), Malinovskyi (24' st Ekuban), Thorsby(38' st Kassa), Pinamonti. All.: Vieira

UDINESE (4-4-2): Okoye, Ehizibue (34' st Kristensen), Bijol, Solet, Kamara, Atta(24' st Lovric), Zarraga (24' st Rui Modesto), Karlstrom, Ekkelenkamp (16' st Payero), Lucca, Bravo (34' st Pafundi). All. Runjaic.

Ammoniti: Thorsby, Lucca, Ekkelenkamp per gioco falloso.