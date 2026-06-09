Sofia Goggia si è laureata: la tesi sulle Olimpiadi

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Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche a Roma: la tesi sulle Olimpiadi

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Instagram @iamsofiagoggia

La campionessa di sci alpino ha conseguito la laurea in scienze politiche alla Luiss. "Che dire… finalmente Dottoressa… so' soddisfazioni! Grazie Luiss per questo percorso! Nil difficile volenti…", ha scritto Goggia in un post sui social condividendo foto e video della proclamazione e dei festeggiamenti

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Sofia Goggia si è laureata. La campionessa di sci alpino è diventata dottoressa in Scienze politiche con 110 e lode alla Luiss, a Roma. Per la tesi, dal titolo "Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi: dall'antica Grecia ai giorni nostri", Sofia Goggia ha scelto un tema che conosce molto bene: i Giochi olimpici. "Che dire… finalmente Dottoressa… so' soddisfazioni! Grazie Luiss per questo percorso! Nil difficile volenti…", ha scritto la sciatrice nel post nel quale traspare tutta la soddisfazione e la fatica per un traguardo raggiunto tra allenamenti e gare. La 33enne bergamasca ha condiviso foto e video della proclamazione e dei festeggiamenti. Tra amici e parenti era presente anche il presidente del CONI Giovanni Malagò.

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