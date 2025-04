Serie A, Lecce-Venezia 1-1. Alle 15 Empoli-Cagliari e Torino-Verona

Prosegue oggi la 31esima giornata del campionato: l’incontro delle 12.30 si è risolto con un pareggio grazie all’autogol di Gallo e alla rete di Baschirotto. Alle 18 si affrontano poi Atalanta e Lazio, mentre alle 20.45 a scendere in campo sono Roma e Juventus

Prosegue oggi la 31esima giornata del campionato di Serie A. Dopo i pareggi di ieri per Inter (contro il Parma) e Milan (contro la Fiorentina), e la vittoria del Como a Monza, oggi alle 12.30 sono scesi in campo Lecce e Venezia: la partita è terminata sul punteggio di 1-1, grazie all’autogol di Gallo e alla rete di Baschirotto. Alle 15 Empoli-Cagliari e Torino-Verona, mentre alle 18 è il momento di Atalanta-Lazio. Alle 20.45, infine, si sfidano Roma e Juventus. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). La giornata terminerà domani alle 20.45 con la partita Bologna-Napoli.

La cronaca di Lecce-Venezia

Il primo tempo è contrassegnato da intensità e aggressività delle due squadre in campo, che però non riescono mai a trovare occasioni da gol nitide e ad andare vicini al vantaggio. Nella ripresa l’incontro si sblocca dopo cinque minuti, complice l’autogol di Gallo che porta avanti il Venezia. Il pareggio del Lecce arriva un quarto d’ora dopo, grazie al colpo di testa vincente di Baschirotto su calcio d’angolo. I padroni di casa vanno poi vicini al vantaggio con N'Dri, il cui tiro si infrange però sul palo. Il risultato non cambia più, e la partita termina sull'1 a 1.

Il tabellino di Lecce-Venezia 1-1

50’ aut. Gallo, 65’ Baschirotto

Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto, Morente, Krstović, Guilbert (23’ st Veiga), Helgason, Ramadani (9’ st Berisha), Gallo, Coulibaly (9’ st Pierret), Pierotti (9’ st N’Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Rafia, Jean, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Venezia: Radu, Candé, Idzes, Busio, Gytkjaer (23’ st Fina), Yeboah (23’ st Oristanio), Nicolussi Caviglia, Marcandalli (28’ st Ellertsson), Zerbin, Pérez (36’ st Doumbia), Carboni (1’ st Haps). A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Condé, Bjarkason, Sagrado, Šverko, El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ammoniti: 39’ pt Carboni, 1’ st Baschirotto, 11’ st Marcandalli, 19’ st Pérez, 38’ st Candé