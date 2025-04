Addio a Suor Paola, tifosissima della Lazio. Aveva 77 anni

Si è spenta all'età di 77 anni Suor Paola, tifosissima della Lazio e nota in tutta italia per le sue apparizioni in tv nella storica trasmissione tv "Quelli che il calcio". L'annuncio è arrivato da parte di Guido De Angelis alla serata per "Long John" a Roma. Era malata da tempo. Rita D’Auria era per tutti Suor Paola, per la vocazione avuta il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo sulla via di Damasco.