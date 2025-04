A Live In Gorizia Federico Buffa Talks – Fabio Capello

Continua il viaggio emozionante per raccontare grandi storie dello sport, per questa occasione, insieme a un protagonista iconico: l'ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid

Alle 21.30 a Live In Gorizia sarà il momento di Federico Buffa Talks – Fabio Capello, la produzione originale Sky Sport condotta da Federico Buffa e Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Un viaggio emozionante per raccontare grandi storie dello sport, per questa occasione, insieme a un protagonista iconico: la leggenda del calcio Fabio Capello, che con Pieris (Gorizia), sua città natale, e questo territorio ha un legame profondo. L’evento, sempre in diretta dal Teatro Comunale Giovanni Verdi, sarà trasmesso sul canale 501 di Sky e su skytg24.it.