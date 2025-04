Nuoto, Sara Curtis batte record di Federica Pellegrini nei 100 stile

Sara Curtis continua a dare spettacolo ai campionati assoluti di Riccione. La 18enne piemontese, vincitrice ieri nei 100 stile libero con il nuovo record italiano, questa mattina stabilisce il nuovo primato tricolore nei 50 stile libero. Nelle batterie Curtis nuota in 24"52 migliorando di 4 centesimi il suo stesso primato. Secondo tempo per Silvia Di Pietro (25"12) e terzo per Costanza Cocconcelli (25"29). Nel pomeriggio si torna in vasca per la finale.

Curtis: "Federica, una leggenda"

"Onestamente non ho parole per quello che ho fatto. Sapevo di stare bene e di essere in forma ma così sono andata oltre le mie aspettative. Ho battuto un mito come Federica che per noi rappresenta una leggenda". E' il primo commento di Sara Curtis dopo aver realizzato il record italiano dei 100 stile libero ai Campionati italiani assoluto di nuoto a Riccione. La 18enne nuotatrice di Savigliano ha toccato in 53"01 migliorando di diciassette centesimi il primato di Federica Pellegrini che resisteva dal 25 giugno 2016.